Reportan avistamientos de osos en colonias de San Pedro

Un ejemplar de gran tamaño fue visto en la zona Tampiquito, sumándose a múltiples avistamientos registrados en colonias del municipio.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El avistamiento de un oso de gran tamaño fue reportado en la zona Tampiquito, en San Pedro, donde vecinos señalaron que merodeaba en una zona de monte detrás de un parque, en las inmediaciones de la calle 21 de Marzo, en Brisas de Pedregal.

Protección Civil municipal informó que los reportes de osos se han incrementado durante los últimos dos meses, principalmente por el aumento de actividad de los ejemplares ante la temporada de hibernación.

Tan solo este domingo se reportaron avistamientos en algunos sectores como Jardines de San Agustín, Olinalá, Valle de San Ángel, Colonial de la Sierra, Los Pinos, Pedregal del Valle y Chipinque.

Ante ello, la corporación exhortó a la población a no acercarse ni alimentar a los animales, resguardar a sus mascotas y reportar su presencia a las autoridades.