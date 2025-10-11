Reportan avistamiento de pez diablo en la Presa la Boca

Luego de las lluvias registradas en el estado y el crecimiento de captación de agua en la presa La Boca, que provocó un desfogue controlado en la misma.
Un usuario reportó a través de redes sociales el avistamiento de un pez diablo; esta especie invasora proveniente de las Amazonas fue vista a detalle a través de las imágenes en web.
Durante el video se observa cómo, con el uso de pinzas, el hombre revisa al pescado a detalle, demostrando su color negro y las franjas que decoran su cuerpo.
En Info 7 realizamos un recorrido a los alrededores de la zona, encontrando al menos a dos ejemplares de esta inusual especie.
Este hecho es algo inusual, ya que estos peces son conocidos como limpiadores, tras comer todo lo que pueden, y destacan también por ser capaces de sobrevivir hasta 14 horas fuera del agua.