Reportan avistamiento de pez diablo en la Presa la Boca

Tras el desfogue controlado de la presa La Boca por lluvias, un usuario reportó el avistamiento de un pez diablo, especie invasora de las Amazonas

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Luego de las lluvias registradas en el estado y el crecimiento de captación de agua en la presa La Boca, que provocó un desfogue controlado en la misma.

Un usuario reportó a través de redes sociales el avistamiento de un pez diablo; esta especie invasora proveniente de las Amazonas fue vista a detalle a través de las imágenes en web.

Durante el video se observa cómo, con el uso de pinzas, el hombre revisa al pescado a detalle, demostrando su color negro y las franjas que decoran su cuerpo.

En Info 7 realizamos un recorrido a los alrededores de la zona, encontrando al menos a dos ejemplares de esta inusual especie.

Este hecho es algo inusual, ya que estos peces son conocidos como limpiadores, tras comer todo lo que pueden, y destacan también por ser capaces de sobrevivir hasta 14 horas fuera del agua.