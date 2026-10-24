Reportan avance en las obras del Metro hacia el aeropuerto

El secretario de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, supervisó la estación Torre Administrativa de las líneas 4 y 6 del Metro de Nuevo León.

El funcionario destacó los avances en la estación Torre Administrativa y las características del sistema que conectará el área metropolitana con el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Las líneas 4, 6 y Aeropuerto del Metro de Nuevo León contarán con 21 estaciones y ofrecerán conexión entre el centro de Monterrey y el Aeropuerto Internacional, informó el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna.

Durante una visita de supervisión a la estación Torre Administrativa, el funcionario destacó los avances en la obra civil y afirmó que las instalaciones estarán a la altura de las grandes ciudades del mundo.

“Prácticamente la obra civil está al 100 por ciento y, como todas las grandes ciudades del mundo, contaremos con un tren que te lleve desde el centro de la ciudad hasta el aeropuerto”, señaló.

Flores Serna también resaltó el diseño de las estaciones y aseguró que el proyecto representará un beneficio para la movilidad y las actividades cotidianas de los habitantes de Nuevo León.

De acuerdo con el funcionario, las estaciones contarán con escaleras eléctricas, ascensores, vestíbulos y andenes amplios, además de medidas de seguridad para los usuarios.

La semana pasada se anunció la conclusión de la construcción del viaducto de la Línea 6. El sistema se extenderá a lo largo de 35 kilómetros y conectará el Aeropuerto Internacional de Monterrey con el centro y la zona poniente de la ciudad.

El proyecto forma parte de las obras de transporte público que buscan ampliar las opciones de traslado en el área metropolitana de Monterrey.