Reportan autos varados e inundaciones; ríos incrementan su nivel

Fue frente a la iglesia San Isidro Labrador sobre la calle Antiguo Camino a Villa de Santiago que una camioneta quedó completamente cubierta por el agua

A través de Redes Sociales han comenzado a circular imágenes de diversas afectaciones por la tormenta que pasó sobre el área metropolitana.

Mediante videos y fotografías compartieron como en algunos de los puentos la intensidad de la lluvia provocó encharcamientos e inundanciones.

Uno de los puntos en donde los escurrimientos provocaron una rápida elevación del nivel fue al sur de Monterrey.

Fue frente a la iglesia San Isidro Labrador sobre la calle Antiguo Camino a Villa de Santiago que una camioneta tipo van quedó completamente cubierta por el agua.

Otro de los puntos que registró afectaciones fue el sector de La Estanzuela donde el agua cubrió por completo las calles y banquetas cortando por completo la circulación.

Hacia la zona poniente, en Santa Catarina, los habitantes de la colonia Rincón del Poniente captaron también como una fuerte corriente de agua avanzaba por las calles de su sector.

Escurrimientos comienzan a llenar los cauces de los ríos

Dos dos los ríos que cruzan el Área Metropolitana de Monterrey comenzaron a registrar incrementos en sus cauces producto de las lluvias.

En sus recorridos y monitoreos Protección Civil de Nuevo León reporó que el río Santa Catarina presenta una incremento en su caudal que llenó el 30 por ciento de su capacidad.

Mientras que en el río La Silla el monitoreo permitió determinar que los escurrimientos por las fuertes lluvias al sur de la ciudad llevaron a un incremento del 50 por ciento.

En todos los casos la corporación estatal solicitó a los peatones y automovilistas no arriesgarse al cruzar puntos inundados o con fuertes corrientes.