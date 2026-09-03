Reportan autoridades de Nuevo León baja del 85% en homicidios

Gerardo Escamilla, titular de Seguridad estatal, consideró que estos resultados representan un reto mayor debido al crecimiento poblacional en Nuevo León

Los homicidios en Nuevo León se han reducido 85 por ciento durante los últimos dos años, al pasar de los niveles registrados en agosto de 2024 a un promedio actual de 23 casos al mes, informó Gerardo Escamilla, secretario de Seguridad del estado.

El funcionario estatal aseguró que agosto de 2026 cerró con el mejor resultado de las últimas dos décadas en materia de homicidios.

“Estamos cerrando el mes de agosto con el mejor resultado de las últimas dos décadas, se suman 23 homicidios al mes, esto significa que en apenas dos años se ha logrado reducir un 85% la incidencia delictiva del delito de homicidio comparado con agosto de 2026 hacia agosto de 2024”, aseguró Escamilla.

La disminución también se refleja en el acumulado de homicidios registrados entre enero y agosto de este año. De acuerdo con Escamilla, durante este periodo se contabilizaron 274 casos, lo que representa una reducción de 48 por ciento respecto al mismo periodo de 2025 y de 75 por ciento en comparación con 2024.

“Esto implica que el acumulado de los homicidios en lo que va del año de enero a agosto registra 274 casos, representa lo anterior un 48% menos si nos comparamos contra el año pasado y una reducción histórica del 75% si lo comparamos con 2024”, precisó Escamilla.

El secretario de Seguridad consideró que estos resultados representan un reto mayor debido al crecimiento poblacional que ha experimentado Nuevo León durante las últimas dos décadas. Señaló que el estado actualmente supera los dos millones de habitantes y, pese a ello, ha logrado reducir la tasa de homicidios a 4.2 casos por cada 100 mil habitantes.

Escamilla destacó que esta tasa se encuentra por debajo de la media internacional y que los niveles actuales son comparables con los registrados en ciudades como Nueva York y San Francisco.

“Es debajo de la media y a niveles registrados como Nueva York y San Francisco”, afirmó.

“La violencia se ha logrado contener a niveles previos a la crisis de inseguridad que tuvo Nuevo León en el 2011”, puntualizó.

Por su parte, el gobernador Samuel García recordó que hace cinco años una de las principales metas de su administración era sacar a Nuevo León de los primeros lugares nacionales en materia de homicidios.

“Llegar a números como Yucatán que está rodeado de mar cuando acá estamos rodeados de frontera, de Tamaulipas, de San Luis y de Zacatecas, nada más hagamos la comparación de lo que requieres de trabajo que en igual de ser una península y que tus vecinos sean el mar, peces aquí es San Luis, Zacatecas, Tamaulipas y la frontera chica, esa es la vecindad de Nuevo León, entonces veíamos, con todo respeto a la región, siquiera salir de top 10 y salimos del 4to lugar y pasamos al 24, ahora hay que ganarle a Querétaro, estamos muy cerquita”, dijo Samuel García.

Además de la reducción en homicidios, las autoridades estatales reportaron una disminución en distintos delitos entre junio y julio de este año.

El robo simple disminuyó 30 por ciento; el robo a casa habitación, 11 por ciento; el robo a negocio, 91 por ciento; mientras que el robo a persona y el robo de vehículo registraron una reducción de 3 por ciento.

Asimismo, el robo en carretera disminuyó 50 por ciento, en tanto que los delitos de robo tipo cristalazo y fraude presentaron una reducción de 42 por ciento.