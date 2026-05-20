Reportan acumulación de basura en fuente del Obelisco

Los afectados hicieron un llamado a las autoridades municipales para que se realicen labores de limpieza y se implementen medidas para evitar la basura

Ciudadanos denunciaron la presencia de basura acumulada al interior de la fuente del Obelisco, ubicada en el centro de Monterrey, situación que aseguran lleva varias semanas sin ser atendida por las autoridades correspondientes.

De acuerdo con los reportes de los denunciantes, el problema se localiza específicamente en la fuente ornamental que rodea el monumento, donde se observan botellas de plástico, vasos desechables, envolturas y otros residuos sólidos que se han ido acumulando con el paso de los días.

Comerciantes y transeúntes habituales de la zona señalaron que, pese a tratarse de un punto emblemático y de constante afluencia peatonal, no se han realizado labores de limpieza ni mantenimiento.

Los afectados hicieron un llamado a las autoridades municipales para que se realicen labores de limpieza y se implementen medidas que eviten que la fuente vuelva a ser utilizada como depósito de basura