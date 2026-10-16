Reportan acumulación de basura en calles de la colonia 15 de mayo

En el lugar se pueden encontrar desde desechos de comida hasta pedazos de muebles viejos que generan un foco de insalubridad

Vecinos reportaron la acumulación de basura en el cruce de las calles Francisco Pizarro y Vicente Guerrero, en la colonia 15 de Mayo, en Monterrey.

La presencia de residuos en la vía pública genera molestias entre los habitantes del sector, quienes esperan que se atienda la situación y se realicen labores de limpieza para evitar que la basura continúe acumulándose.

De acuerdo con los vecinos, han reportado en múltiples ocasiones; sin embargo, personas que no pertenecen al sector, van y dejan basura al sitio, provocando que el problema crezca.

En el lugar se pueden encontrar desde desechos de comida hasta pedazos de muebles viejos que generan un foco de insalubridad.

Esperan que las autoridades correspondientes acudan a retirar la acumulación y esperan que pueda aumentar el patrullaje para prevenir que las personas sigan provocando el problema.