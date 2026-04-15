Reportan 80% de avance en Circuito Vial Huajuco

La obra en Monterrey mantiene entrega en junio pese a lluvias y escasez; incluye puente, túnel y movilidad peatonal y ciclista

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Al recorrer todos los frentes de trabajo para supervisar la obra, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, informó que el Circuito Vial en la zona del Huajuco lleva un avance general del 80%.

La fecha de entrega, explicó el presidente municipal, se mantiene fija para junio pese a las adversidades del entorno.

“Aún y cuando ha habido lluvias, no nada más en esta última época sino también al principio de la incursión, nos hemos mantenido.

“También hubo otras cosas que encontramos como la escases de materiales porque cerraron algunas pedreras, eso no pudo haber retrasado, sin embargo, todo se tomó en consideración y se redoblaron los esfuerzos”, destacó.

Entre los tramos que comprenden el complejo y que fueron visitados por el alcalde se encuentra el puente vehicular La Rioja – Las Estancias; la construcción de la avenida Acueducto; así como el túnel que pasará debajo de la Carretera Nacional.

Durante su discurso, el edil remarcó que las obras no representaron jamás la necesidad de cerrar por completo la transitada arteria.

“Esto es gracias a toda una planeación estratégica y a que fuimos muy estrictos, y hemos estado siendo muy estrictos en su ejecución.

“Hay además una planeación presupuestal para no atrasarnos por temas de pagos, esta es la forma en la que tenemos que pensar”, declaró.

El Circuito, que suma 650 millones de pesos estimados de inversión, incluirá también infraestructura peatonal y para bicicletas a solicitud de los vecinos del sur de Monterrey.