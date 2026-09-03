Reportan 80 baches en Monterrey en solo 24 horas: Martha Herrera 

Herrera indicó que 10 de los baches reportados ya fueron atendidos, mientras que el resto permanece pendiente de reparación

En apenas 24 horas, vecinos de Monterrey reportaron 80 baches ubicados en cerca de 30 colonias, como parte de la convocatoria ciudadana Bachecero para documentar las condiciones de las calles, informó Martha Herrera, titular de la Comisión Operativa Municipal de Movimiento Ciudadano en Monterrey.

Herrera señaló que los primeros reportes fueron recibidos a través de los comentarios de un video publicado en sus redes sociales, en el que pidió a los ciudadanos señalar los baches de sus calles mediante fotografías y ubicación.

Explicó que, aunque inicialmente fueron identificados 80 puntos en menos de un día, la cifra continuó aumentando y al corte del 1 de septiembre ya sumaban 184 reportes correspondientes a 60 colonias.

“Desde hace algunos días salimos a la calle a denunciar este tema ya de manera más formal y lanzamos lo que llamamos el bachesómetro, que tiene que ver con cómo ir contabilizando los baches en los recorridos, pero no nada más en nuestros recorridos, sino también les pedimos a las y los ciudadanos que los denunciaran en nuestras redes sociales”, indicó la titular de la comisión. Ese mismo día que publiqué el video y que pedimos una cosa muy simple, que fue: "Díganme dónde está su bache", recibimos en menos de 24 horas 80 puntos con calle y ubicación en ese mismo día. Y ahí no pararon. Al corte de ayer en la noche, ya teníamos 184 reportes de 60 colonias”, refirió.

Herrera indicó que 10 de los baches reportados ya fueron atendidos, mientras que el resto permanece pendiente de reparación.

Durante una rueda de prensa realizada en Casa Naranja, la emecista presentó además el proyecto denominado “El Mero Mero Bachecero”, mediante el cual buscan mantener un registro de los daños en la carpeta asfáltica y dar seguimiento a su atención.

Como parte de estas acciones, representantes de Movimiento Ciudadano entregaron un oficio dirigido a la Alcaldía de Monterrey con el listado de los primeros 80 puntos reportados, incluyendo calle, colonia y coordenadas para facilitar su ubicación.

Herrera sostuvo que los baches representan una de las principales inconformidades de los habitantes de Monterrey y afirmó que esta percepción también se refleja en los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi.

“Los baches son la queja número uno, no de acuerdo con lo que yo digo, de acuerdo con lo que dicen los ciudadanos, de acuerdo con la ENSU del Inegi”, afirmó.

Entre los puntos que ya fueron atendidos, mencionó un bache en la colonia Burócratas Federales, donde vecinos habían colocado cajas de cartón durante semanas para advertir a los automovilistas; tres daños localizados en una misma cuadra de la calle Julio Camelo, en Valle de Santa Lucía, y otro sobre Julio A. Roca, en la colonia Francisco Villa.

La dirigente municipal de MC también cuestionó que el problema persista pese a que, dijo, desde 2016 se han anunciado programas municipales para terminar con los baches.

Han pasado ya 10 años y el Inegi dice que los baches siguen siendo la queja número uno en esta ciudad. O sea, que no ha cambiado nada. Inclusive estamos peor”, sostuvo.

Durante la conferencia, la diputada Sandra Pámanes, coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, criticó el desempeño de la administración actual y aseguró que existen deficiencias en la atención de servicios públicos.

Ninguna de las tareas primordiales que le marqué al 115 con institucional la realiza de manera adecuada ni tampoco de manera eh ordenada. Y es ahí donde nosotros levantamos la voz y señalamos claramente cada uno de los puntos en los que sabemos que la ciudadanía se está doliendo, se está quejando, se está expresando en cuanto a lo que tiene que realizar”, dijo.

Por su parte, Baltazar Martínez, dirigente estatal emecista, señaló que el partido continuará recorriendo las calles para identificar las necesidades de los ciudadanos y documentar los problemas que enfrentan.

Explicó que, además de recopilar información, buscan generar presión para que las autoridades municipales atiendan los reportes.

“Le estamos haciendo algo de la chamba a Servicios Públicos de Monterrey, que es al menos la detección de cada uno de estos baches y las necesidades urgentes que tiene la gente, entregándoselas y exigiendo también”, señaló.

La convocatoria de Bachecero, señalaron, permanece abierta para que los habitantes de Monterrey puedan reportar los baches de sus calles con fotografía y ubicación a través de commonterrey.com o mediante las redes sociales de Martha Herrera.