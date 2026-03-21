Reportan 50% de avance en C4 sur de Monterrey

El C4 sur se construye en la colonia Las Diligencias y tendrá una superficie total de 6,750 metros cuadrados, lo que permitirá concentrar distintas funciones

El Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) de la zona sur de Monterrey registra un avance del 50% a dos meses de haber iniciado su construcción, de acuerdo con autoridades municipales. El proyecto forma parte de la estrategia de seguridad “Escudo”, impulsada por el alcalde Adrián de la Garza para reforzar la vigilancia y atención ciudadana.

¿Qué supervisó Adrián de la Garza durante el recorrido?

El edil realizó un recorrido de supervisión este viernes para constatar el progreso de la obra, acompañado por el secretario de Obras Públicas, Nazario Pineda, así como otros funcionarios municipales.

Durante la visita, se informó que los trabajos iniciaron el pasado 18 de enero con el objetivo de fortalecer la seguridad en la zona sur de Monterrey mediante infraestructura especializada.

¿Cómo estará conformado el nuevo C4 sur?

El edificio contará con tres niveles y albergará un total de 61 áreas de servicio, entre las que se incluyen espacios judiciales, módulos de denuncia (CODE), zona de monitoreo y áreas destinadas a Protección Civil.

En la planta baja se concentrará la atención ciudadana, mientras que en el sótano se habilitarán áreas de registro, detención preventiva, barandilla y un espacio para revisión médica.

¿Dónde se ubica y qué dimensiones tendrá?

El C4 sur se construye en la colonia Las Diligencias y tendrá una superficie total de 6,750 metros cuadrados, lo que permitirá concentrar distintas funciones operativas en un solo complejo.

¿Qué avance presentan los trabajos actualmente?

Las autoridades detallaron que la barda perimetral ya fue concluida, mientras que el edificio principal presenta un avance del 43%. La cimentación también está terminada.

En tanto, el muro de contención principal y la construcción de la fosa séptica alcanzan un 90% de avance, mientras que la estructura metálica se encuentra al 50%.

En el recorrido también participaron el secretario de Administración, Marcelo Segovia; el jefe de la Inspección General de Comando, Inteligencia y Desarrollo Institucional; y la diputada federal Anita González.