Reporta Protección Civil saldo blanco tras lluvias en la ciudad

Las lluvias acompañadas de fuertes rachas de viento que se registraron este domingo dejaron decenas de afectaciones en el área metropolitana; sin embargo, Protección Civil del Estado informó que no se registraron personas fallecidas y reportó saldo blanco.
La corporación atendió los siguientes reportes:
- 24 vehículos varados.
- 34 árboles caídos o con riesgo de caer.
- 10 postes caídos o por caer.
- 25 viviendas afectadas por acumulación de agua.
- 13 reportes de cables colgando.
- 34 cortocircuitos.
Como medida preventiva, se realizaron cierres viales en distintos puntos, entre ellos el cruce de Copán y Fidel Velázquez, en San Nicolás; además de encharcamientos sobre la avenida Fidel Velázquez, a la altura de la colonia Cuauhtémoc, y afectaciones por inundaciones en la colonia Talleres.
Entre las acciones relevantes, el Aeropuerto Internacional de Monterrey suspendió momentáneamente sus operaciones debido a las condiciones meteorológicas.
Además, tres personas fueron arrastradas por la corriente en Santa Catarina y resultaron con lesiones menores, mientras que un menor fue rescatado tras ser arrastrado por la corriente en General Escobedo y posteriormente trasladado al Hospital Metropolitano para su valoración médica.
En el monitoreo de cauces se registraron:
- Arroyo Topo Chico 90%
- Arroyo Talavera 50%
- Arroyo El Obispo 10%
- Arroyo Monte Cristal 25%
- Río La Chueca 15%
- Río Salinas 5%
Protección Civil de Nuevo León informó que continuará con el monitoreo de las condiciones meteorológicas.