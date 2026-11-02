Reporta Protección Civil saldo blanco en panteones de Nuevo León

La corporación estatal realizó recorridos de vigilancia en 114 cementerios para garantizar la seguridad de los visitantes del sector.

El operativo implementado en los panteones de Nuevo León con motivo de las celebraciones del Día de Muertos concluyó este domingo con saldo blanco, informó Protección Civil del Estado.

Durante el Operativo Panteones 2026, elementos de la corporación mantuvieron recorridos de vigilancia y prevención en 114 cementerios de la entidad, con el objetivo de garantizar la seguridad de las familias que acudieron a visitar a sus seres queridos.

De acuerdo con el reporte final, únicamente se brindó atención a una persona que fue picada por un alacrán, quien recibió asistencia por parte de paramédicos de una ambulancia particular.

Durante las jornadas, los rescatistas realizaron labores de supervisión en accesos, pasillos y zonas de mayor concentración de visitantes, además de mantenerse disponibles para atender cualquier emergencia.