Reporta Nuevo León más de 300 incendios; hoy continúa el riesgo

Más de 300 incendios se registraron en Nuevo León en un solo día, en un contexto de condiciones climatológicas adversas que elevan el riesgo de fuego en zonas urbanas y rurales. Protección Civil estatal informó que este miércoles 25 de febrero se reportaron 315 siniestros en distintos puntos de la entidad.

La cifra se da previo al acercamiento de un nuevo frente frío y una línea seca en el noreste del país, fenómeno que este jueves provocará ambiente seco y ventoso en el área metropolitana, aumentando la probabilidad de incendios.

Más de 300 incendios en un día en Nuevo León

De acuerdo con el reporte oficial, los 315 incendios contabilizados se distribuyen en distintos tipos de siniestros:

Incendio de casa habitación: 24

Incendio de residuos o basura: 5

Incendio de vehículo: 11

Incendio en comercio: 1

Incendio en escuela: 6

Incendio en baldío o pastizal: 268

Los incendios en terrenos baldíos y pastizales representaron la mayoría de los reportes, concentrando 268 casos en un solo día.

Condiciones de alto riesgo por regla 30-30-30

Protección Civil Nuevo León advirtió que este jueves se presentará la llamada regla de los factores 30-30-30, considerada de alto riesgo para la generación y rápida propagación de incendios.

Las condiciones previstas para el área metropolitana son:

Temperatura máxima: 38°C

Humedad relativa: 10%

Vientos: 30 a 40 km/h de componente oeste-noroeste

La combinación de temperatura superior a 30°C, humedad menor a 30% y vientos mayores a 30 km/h incrementa considerablemente la posibilidad de incendios y su expansión acelerada.

Recomendaciones para prevenir incendios

Ante el panorama climatológico, las autoridades emitieron medidas preventivas dirigidas a la población para reducir riesgos:

• Evitar quemar basura.

• No encender fogatas.

• No arrojar colillas de cigarro en la vía pública.

También se exhortó a reportar de inmediato cualquier columna de humo o incendio al número de emergencias 9-1-1, con el fin de activar la respuesta oportuna de los cuerpos de auxilio.