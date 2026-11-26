Fuerza Civil hará operativo carrusel en carreteras fronterizas; instalará seis paraderos seguros y contará con apoyo de la Guardia Nacional y la división aérea

Nuevo León continúa presentando los índices más bajos de delincuencia principalmente en delitos patrimoniales, así lo dio a conocer el secretario general de gobierno, Miguel Flores.

El secretario resaltó que se presenta la cifra de 0.6 la más baja en comparación a mayo del 2024, por lo que lo principal es continuar con los números bajos.

“Seguimos con la baja en la contención de delitos patrimoniales e importante mencionar que llevamos la cifra más baja en lo que va del año del punto seis homicidios diarios. Vamos a regular esfuerzos para concluir el mes con esta buena cifra y seguir con las buenas números para la seguridad de Nuevo León”, mencionó.

La reducción de los delitos se divide en:

Homicidio doloso -90%

Robo a persona -6%

Robo a casa habitación-26%

Cristalazo -100%

En otro tema el titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla también destacó que durante las compras de acción de gracias en el país vecino la división caminos tendrá presencia total en carreteras.

“Estaremos nosotros, teniendo el operativo carrusel en las carreteras que colindan con Estados Unidos y recomendamos a qué horas vayan a viajar hacia la frontera hacerlo por la aurora Colombia tenemos pueden llegar a los Estados Unidos sin salir de Nuevo León”, añadió.

En los trayectos se contará con paraderos seguros en 6 puntos estratégicos y con presencia de guardia nacional y división aérea, con estas acciones se procura que el estado mantenga las tazas bajas de delitos.