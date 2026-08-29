Reporta Nuevo León baja del 57 por ciento en robo a escuelas

El Gobierno del Estado mantendrá vivos los esquemas de vigilancia para proteger los planteles ante el próximo regreso a clases.

La implementación de seguridad en el estado ha tenido buenos resultados, así lo señaló el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, al destacar la reducción de delitos y robos.

Entre ellos se encuentran el robo a transporte y el robo a escuelas, el cual disminuyó hasta un 57%, teniendo el nivel más bajo en este 2026, comparado con los últimos tres años.

Se informó que se continuará implementando planes de seguridad para continuar con estos resultados, sobre todo tras este próximo regreso a clases.