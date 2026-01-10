Reporta NL reducción histórica del 72% en homicidios dolosos

Autoridades destacaron que estos resultados reflejan una mejora sustancial en materia de seguridad y una percepción más favorable entre la ciudadanía

Autoridades estatales informaron una reducción histórica del 72 por ciento en homicidios dolosos, así como una disminución del 52 por ciento en homicidios de alto impacto, como resultado del trabajo coordinado entre corporaciones de seguridad durante el último año.

El secretario General de Gobierno, Miguel Flores, dio a conocer que de acuerdo con los datos presentados en la Mesa de Seguridad, estas cifras coinciden con los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los cuales fueron dados a conocer recientemente a nivel federal junto a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las autoridades calificaron estos resultados como sin precedentes, destacando que reflejan una mejora sustancial en materia de seguridad y una percepción más favorable entre la ciudadanía.

“Estos números no son casualidad; son producto de la disciplina, la valentía y el compromiso de los elementos de seguridad”, se señaló durante el mensaje, en el que se reconoció de manera especial el trabajo del secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla, y de los integrantes de Fuerza Civil, a quienes se les describió como “héroes del Estado”.

Asimismo, se hizo un llamado a continuar con las labores operativas para mantener un entorno seguro y consolidar los avances alcanzados.

Las autoridades también agradecieron la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia del Estado y las policías municipales, subrayando que la coordinación interinstitucional ha sido clave para lograr estos resultados.