El funcionario atribuyó estos resultados a la coordinación entre las policías municipales, las fiscalías y los integrantes de la Mesa de Construcción de Paz

Nuevo León mantiene un promedio diario menor a un homicidio, lo que representa una reducción cercana al 90 por ciento en comparación con el punto más alto registrado.

Durante la presentación de resultados, el secretario general de Gobierno, Miguel Flores, destacó que este indicador se encuentra entre los mejores registrados en las últimas dos décadas.

“Seguimos con un promedio diario de menor a uno, lo que implica una reducción contra el pico más alto de casi el 90 por ciento”, expresó.

El funcionario atribuyó estos resultados a la coordinación entre las policías municipales, las fiscalías y los integrantes de la Mesa de Construcción de Paz.

Como parte del balance semanal, se informó que las acciones de seguridad en la zona rural dejaron 74 personas detenidas y ocho vehículos asegurados.

Mientras que en la coordinación metropolitana se reportaron 67 detenidos, 14 vehículos y cinco armas de fuego aseguradas.