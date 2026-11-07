Reporta Mesa de Seguridad captura de banda que robaba tráileres

Autoridades estatales informaron que durante esta semana se detuvieron a 152 personas como partes de las acciones de vigilancia y patrullaje

La Mesa de Seguridad y Construcción de Paz en Nuevo León reportó como saldo de esta semana un total de 152 personas detenidas, entre ellas los miembros de una banda que robaba tráileres y otros vehículos en los límites entre Monterrey y Saltillo.

El gobernador Samuel García dijo que esta semana se reportó sólo un homicidio.

"Y esto nos ayuda con la tendencia de menos 90 por ciento en delitos de alto impacto”, destacó.

En la conferencia Nuevo León Informa en el nuevo edificio de Fuerza Civil, el mandatario estuvo acompañado del secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla; y del fiscal de Justicia, Javier Flores.

El secretario de Seguridad dijo que esta semana no hubo necesidad de activar la Operación Muralla, en la zona rural.

Sin embargo, aclaró, sí hubo vigilancia y patrullaje en coordinación con la Sedena y Guardia Nacional.

Además de los 77 detenidos por actividades delincuenciales, se aseguraron 12 vehículos y un arma de fuego.

En tanto, derivado de las acciones del Grupo de Coordinación Metropolitana, hubo 75 detenidos, y se aseguraron 23 vehículos y 5 armas.

"Quiero destacar la detención del grupo delincuencial que operaba en el robo de vehículos particulares y del autotransporte en las inmediaciones entre Monterrey y Saltillo”, resaltó.

Tras el robo de dos tráileres, se detuvo a seis personas en operativos en la metrópoli y hubo un cateo en Apodaca.

Las unidades se recuperaron y la banda ya está sometida a proceso judicial.

Con esto, dijo, ya se ha capturado a 30 bandas dedicadas al robo en carretera, y ha sido gracias a la coordinación interinstitucional.