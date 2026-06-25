Reporta Fiscalía de Nuevo León 33 denuncias durante Mundial FIFA™

Las autoridades también informaron que algunos aficionados extranjeros llegaron a Monterrey para presentar denuncias por hechos ocurridos en otras sedes.

Durante el periodo de actividades de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Monterrey, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ha recibido un total de 33 denuncias, de las cuales seis se registraron en el Estadio Monterrey, once en el FIFA Fan Fest instalado en el Parque Fundidora y el resto están relacionadas principalmente con la venta de boletos para los encuentros mundialistas.

Pese a estas incidencias, el fiscal general de Justicia del Estado, Javier Flores Saldívar, aseguró que se trata de hechos de baja gravedad y destacó los mecanismos implementados para facilitar el acceso a la justicia para visitantes extranjeros.

“Con ellos queremos resaltar que todos los incidentes que han surgido son incidentes menores, son delitos de bajo impacto y la facilidad que tiene los visitantes extranjeros que llegan a nuestra ciudad para el efecto de poder seguir sus carpetas desde su país de origen”, aseguró Flores Saldívar.

La mayoría de las denuncias involucran teléfonos celulares

Las autoridades señalaron que la mayoría de las víctimas son turistas extranjeros y que los casos más recurrentes corresponden al robo o extravío de teléfonos celulares.

El vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, explicó que gran parte de los reportes se originan porque los usuarios olvidan sus dispositivos en vehículos de plataformas digitales de transporte, como Uber y Didi, y posteriormente no logran establecer contacto con los conductores.

“Es que dejan sus objetos personales en vehículos de aplicación, refieren que buscaron al conductor de esa aplicación y que el conductor no le refirió. La Agencia Estatal de Investigaciones se dio a la tarea de buscar a esos conductores y en algunos de los casos se pudieron recuperar”, aseguró Orozco.

De acuerdo con la Fiscalía, varios de los teléfonos reportados han sido recuperados, al igual que personas que habían sido reportadas como extraviadas durante las actividades relacionadas con el Mundial.

Ante estos resultados, el fiscal Javier Flores Saldívar calificó como exitosa la actuación de la dependencia durante la justa deportiva, al considerar que se ha dado respuesta oportuna a los incidentes registrados hasta el momento.

Reciben denuncias por delitos ocurridos en otras sedes del Mundial

Las autoridades también informaron que algunos aficionados extranjeros llegaron a Monterrey para presentar denuncias por hechos ocurridos en otras sedes mexicanas del Mundial, particularmente en Ciudad de México y Guadalajara, donde fueron víctimas de diversos delitos, pero no pudieron formalizar las querellas en esos lugares.

Luis Enrique Orozco explicó que la Fiscalía de Nuevo León ha recibido dichas denuncias para posteriormente canalizarlas a las entidades correspondientes.

“En la Ciudad de México inclusive, en el aeropuerto que fueron despojados de sus maletas, de sus pertenencias, esas personas no pudieron denunciar en la Ciudad de México, acudieron a la Fiscalía de Nuevo León, la Fiscalía de Nuevo León tomó conocimiento de esos temas, se hizo la declinatoria de competencias para que sea la Fiscalía de aquella entidad la que proceda a la investigación”, explicó Orozco.

Existe coordinación nacional entre fiscalías por la Copa Mundial

El funcionario agregó que para la atención de incidentes relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026™ opera un sistema nacional especial de coordinación entre fiscalías, lo que permite dar seguimiento a los casos independientemente de la sede donde hayan ocurrido los hechos denunciados.