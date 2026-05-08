Reporta FGR 82 sentencias y 100 vinculaciones en Nuevo León

Durante el mismo periodo, se logró la vinculación a proceso de 114 imputados en 75 asuntos distintos, además del inicio penal de 102 carpetas de investigación

La Fiscalía General de la República informó que durante el mes de abril de este año, obtuvo sentencias condenatorias contra 82 personas por diversos delitos federales cometidos en el estado de Nuevo León, como resultado de acciones de investigación y persecución penal.

De acuerdo con el reporte oficial, emitido en el municipio de Escobedo, 72 personas fueron sentenciadas mediante procedimiento abreviado y 10 más tras la celebración de juicios orales, como parte del trabajo realizado por la Fiscalía Especializada de Control Regional.

Durante el mismo periodo, se logró la vinculación a proceso de 114 imputados en 75 asuntos distintos, además del inicio penal de 102 carpetas de investigación relacionadas principalmente con delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Como parte de las labores de inteligencia encabezadas por la Policía Federal Ministerial, se cumplimentaron órdenes de aprehensión, se realizaron cateos y operativos, y se aseguraron drogas, armas, vehículos, inmuebles, dinero en efectivo, combustible, pirotecnia y equipo utilizado para actividades ilícitas.

Asimismo, se reportó la detención de 17 personas y el rescate de cuatro migrantes.

La autoridad federal reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier delito de competencia federal y aseguró que las investigaciones continúan en curso, sin que hasta el momento se haya informado sobre nuevos aseguramientos o detenciones derivadas de estos hechos.