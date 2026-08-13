Reporta Estado un avance del 80% en estaciones de líneas 4 y 6

En la estación Churubusco, la Subsecretaría de Infraestructura reportó la conclusión de la fase estructural, albañilería y fachadas

Tras realizar una gira de trabajo por los frentes de obra de las líneas 4 y 6 del Metro, el gobernador Samuel García aseguró que el proyecto de expansión de la red de transporte masivo registra un 80% de consolidación en la estructura y equipamiento de sus estaciones principales.

Acompañado por el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal; el subsecretario de Infraestructura, José Francisco Ibargüengoytia; y el director de Metrorrey, Abraham Vargas, el mandatario estatal recorrió las estaciones Churubusco, Y Griega y Torre Administrativa, además del viaducto en el tramo de San Jerónimo.

"Hoy queremos mostrarles lo avanzado que van las estaciones, ya están a un 80% poniendo andenes, ya cerrando edículos, ya van a llegar las escaleras eléctricas, elevadores. Les voy a estar mostrando ahora cada semana avances del viaducto, de las estaciones, estación Talleres, la llegada de los trenes y muy pronto se va a hacer realidad el proyecto Magno del Nuevo Nuevo León, duplicar metro, en este caso, línea cuatro, línea seis y extensiones hasta el aeropuerto", afirmó García durante el arranque del recorrido.

En la estación Churubusco, la Subsecretaría de Infraestructura reportó la conclusión de la fase estructural, albañilería y fachadas, dando paso a los acabados finales, instalaciones sanitarias, eléctricas y el montaje de escaleras eléctricas y elevadores.

Por su parte, Abraham Vargas, titular de Metrorrey, explicó que el dimensionamiento de los vestíbulos y andenes fue calculado no solo para la demanda actual, sino con una proyección operativa a 50 años.

"El análisis de capacidad se hizo específico para cada estación, de tal forma que se determinó el ancho del andén, ancho de escalera, no solo con la demanda del año 2026, sino la demanda futura de los próximos 50 años. Esta estación ya está lista para recibir también el sistema de peaje electrónico y control de acceso. Los usuarios podrán validar con su tarjeta con su código QR para poder entrar al sistema", explicó Vargas.

Durante la visita a la estación Y Griega, el gobernador destacó su complejidad técnica al elevarse a 24 metros de altura para cruzar por encima de la Línea 1, punto que servirá como nodo de interconexión frente al Parque Fundidora. Asimismo, supervisó la estación Torre Administrativa, la cual conectará de forma peatonal con Cintermex, el Paseo Santa Lucía y el Parque Lineal Constitución.

Finalmente, las autoridades constataron las maniobras de cimentación profunda, perforación de pilas y colado de columnas en el tramo comprendido entre el complejo vial Gonzalitos y la estación Pablo González Garza.