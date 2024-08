Repone Congreso proceso de selección del fiscal general

El Congreso del Estado repuso el proceso de selección del fiscal general de Nuevo León a casi dos años de que el antiguo titular renunciara al puesto.

Durante la Comisión de Anticorrupción, los integrantes pidieron de manera urgente a la Agencia de Administración Penitenciaria del Gobierno de Nuevo León que en un plazo no mayor a dos días hábiles que expida y remita las cartas de antecedentes no penales a los 63 aspirantes a fiscal.

Si la Agencia Penitenciaria hace caso omiso al aviso del Congreso, los diputados indicaron que estarían elevando la situación a la Suprema Corte.

En la lista de los 63 aspirantes a fiscal general del Estado se encuentran el actual encargado de despacho de la dependencia, Pedro Arce, el actual alcalde electo de Monterrey, Adrián de la Garza, al igual que Guadalupe Saldaña y Genaro García, personas cernas a De la Garza.

Por su parte, el coordinador de la bancada local del PAN, Carlos de la Fuente indicó que espera que en esta ocasión, el gobernador Samuel García respete la decisión de la Corte y no se entrometa en el proceso.

“Esperemos que en esta ocasión el gobierno del estado no quiera entorpecer nuevamente el proceso, es urgente que tengamos un fiscal general del estado ya definido y ojalá podamos avanzar.

“En esta ocasión el estado ya no tendrá excusa, es una solicitud de la corte que nos está pidiendo continuar el proceso y dentro del proceso está la expedición de Carta de antecedentes No Penales a todos aquellos que no tenían el expediente completo”, dijo De la Fuente.



Por otra parte, la bancada de Movimiento Ciudadano envío un comunicado en donde externaron que la solicitud que está haciendo la Comisión de Anticorrupción excede sus atribuciones ya que, según su interpretación, no cumple con lo que la Supre Corte ordenó.

Comentarios