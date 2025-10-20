Replantea Susarrey la movilidad desde una perspectiva humana

En la FIL Monterrey, Luis Susarrey expuso su visión sobre movilidad como derecho humano y llamó a crear políticas públicas centradas en las personas

El secretario general de San Pedro Garza García, Luis Susarrey, presentó su libro “El Derecho a la Movilidad”, en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Monterrey.

La obra es un derivado de la investigación que Susarrey realizó como parte de su tesis doctoral en la especialidad de Movilidad.

En ella, el autor aborda el derecho humano a la movilidad, un concepto relativamente nuevo en el marco constitucional mexicano, incorporado en 2020, pero que aún carece de mecanismos concretos para garantizar su aplicación efectiva.

El libro de Susarrey busca llenar este vacío legal y conceptual, ofreciendo una reflexión crítica, bases teóricas y directrices jurídicas que sirvan como guía para legisladores y autoridades en la creación de políticas públicas más justas y sostenibles.

El autor destacó que el simple reconocimiento de un derecho en la ley no basta para su cumplimiento.

“El derecho no es una ciencia causal; para que sea efectivo se requiere de muchísimos elementos y ahí está la motivación para escribir sobre el derecho a la movilidad. En materia de derechos humanos en México estamos bien acostumbrados a reconocer nuevos derechos, la parte dogmática de nuestra Constitución es un libro maravilloso”, señaló Susarrey.

El autor enfatizó que la efectividad de los derechos requiere de leyes, instituciones, voluntad política y un sistema que lo garantice.

Susarrey plantea que la movilidad no debe entenderse únicamente como el traslado de un punto a otro, sino como un elemento esencial del desarrollo humano y social.

En este sentido, la obra subraya que garantizar el acceso equitativo a medios de transporte seguros, eficientes y sustentables es una responsabilidad del Estado, al mismo nivel que otros derechos fundamentales como la educación o la salud.

Ante el acelerado crecimiento urbano que experimenta el Área Metropolitana de Monterrey, el autor destaca la urgencia de replantear la movilidad desde una perspectiva humana y no solo vial.

Su propuesta busca un cambio en el diseño de las políticas urbanas, promoviendo entornos donde las personas sean el centro de las decisiones, y no los vehículos.

Susarrey compartió el esfuerzo que implicó adaptar su investigación doctoral en un formato de libro accesible.

“Leí mucho, escribí mucho, estudié mucho y hoy, pues me siento además de satisfecho, pues mucho más preparado para tomar decisiones en el sector público, en el ámbito público”, puntualizó el secretario.

Con este trabajo, Luis Susarrey aporta una mirada académica y práctica sobre cómo construir ciudades más inclusivas, sostenibles y con un verdadero derecho a moverse con dignidad.