Repele Fuerza Civil agresión en Dr. Coss; reportan 12 muertos

La agresión se registró en el ejido Lomas. Los elementos de Fuerza Civil repelieron la agresión hasta lograr controlar la situación.

Diversas corporaciones policiales se movilizan al municipio de Dr. Coss tras el reporte de una balacera que dejó 12 personas sin vida.

La Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León informó a través de un comunicado que se registró una agresión a elementos de Fuerza Civil, durante labores de patrullaje y vigilancia del operativo muralla.

La agresión se registró en el ejido Lomas Cenizas.

Los elementos de Fuerza Civil repelieron la agresión hasta lograr controlar la situación.

En el lugar se encuentran 12 hombres abatidos, al menos ocho armas largas, equipo táctico y diversos cargadores y cartuchos.

Por parte del personal de Fuerza Civil no se reportan bajas y mantienen el control del lugar.

Al sitio se movilizan cuerpos policiacos del Estado, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional para incrementar la vigilancia.

También se solicitó la intervención en el lugar de personal de servicios periciales para llevar a cabo las diligencias correspondientes.