Repavimentan de noche 3 kilómetros de la Carretera Nacional

Las obras se realizan en el tramo Allende-Monterrey, a la altura de Yerbaniz y El Barro, para mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial

Con el objetivo de mejorar la superficie de rodamiento y garantizar trayectos más seguros, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través del Centro SICT Nuevo León, lleva a cabo trabajos de conservación periódica en la Carretera Nacional (MEX-85).

Las labores forman parte del Programa Nacional de Conservación de Carreteras y consisten en la colocación de nueva carpeta asfáltica a lo largo de 3 kilómetros (del km 257+600 al 260+600) en el sentido Allende–Monterrey (cuerpo A), a la altura del sector Yerbaniz y la comunidad de El Barro.

Para evaluar el procedimiento constructivo, el control de calidad y las desviaciones programadas, el director general del Centro SICT Nuevo León, Jorge Villafranca Martínez, realizó un recorrido de supervisión junto al presidente municipal de Santiago.

Ambos establecieron una estrategia coordinada para minimizar los inconvenientes a los automovilistas.

Como parte de esta estrategia, las maniobras se ejecutan exclusivamente en horario nocturno, aprovechando las horas de menor flujo vehicular para no entorpecer los traslados cotidianos de la ciudadanía.

Se acordó con la empresa constructora reforzar el señalamiento en los puntos de cierre y respetar de manera estricta los horarios de trabajo.

“Estos trabajos mejorarán la superficie de rodamiento y contribuirán a brindar condiciones de mayor seguridad y confort para quienes transitan por esta vía”, informó la SICT.

Ante el desarrollo de las obras, las autoridades exhortaron a las y los conductores a planear sus traslados con anticipación, reducir la velocidad, respetar las señales preventivas y atender las indicaciones del personal en campo.

Finalmente, el Centro SICT Nuevo León reiteró el compromiso del Gobierno de México con la modernización y conservación de la infraestructura carretera para ofrecer caminos más seguros y mejor conectados en la entidad.