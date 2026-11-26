Un repartidor de Amazon fue captado cuando se llevó una perrita en Montemorelos; sus dueños ofrecen 5 mil pesos de recompensa para recuperarla.

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Un repartidor de paquetería Amazon fue captado cuando robó una mascota en Montemorelos; ahora ofrecen recompensa para dar con su paradero.

Los hechos sucedieron en la colonia Real del Valle por la calle de las Amapolas, un sector residencial en el mencionado municipio.

De acuerdo a los afectados, difundieron videos para tratar de recuperar a la mascota y ofrecen 5 mil pesos de recompensa por dar con su paradero.

De acuerdo con la publicación de la dueña de 'Chanel', nombre de la perrita, esta salió únicamente a hacer sus necesidades fisiológicas y siempre regresa a casa, pero en esta ocasión no lo hizo. Después se enteró de que una persona se la había llevado.

En el video se observa un vehículo tipo van y el conductor de la unidad bajar y convence a la perrita para que lo siga y luego la aborda a la camioneta.

Al verificar el vehículo, se percataron de que se trataba de un repartidor de paquetería.

"Requerimos de su ayuda para dar con este repartidor de paquetes de Amazon, o cómo puedo saber de dónde salen los paquetes, ya que se robó la perrita de la casa. Doy 5 mil de recompensa, ya que me dejó a la familia con un gran dolor con el acto que hizo. Apoyen compartiendo". Señaló la persona que busca recuperar a su mascota.

La mujer ofreció un número de teléfono para contactarla si tiene información sobre el paradero de su mascota: 826-103-58-78 y 826-158-63-60