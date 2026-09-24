Repartidor resulta lesionado tras chocar con tráiler en Cumbres

Motociclista repartidor resulta lesionado tras chocar contra un tráiler detenido en Rangel Frías, en Cumbres Segundo Sector.

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Un motociclista repartidor de una aplicación resultó lesionado durante la madrugada de este miércoles, luego de impactarse contra un tráiler que se encontraba detenido sobre la avenida Rangel Frías, poco antes de llegar a Paseo de los Leones, en Cumbres Segundo Sector en Monterrey.

El accidente ocurrió cuando el motociclista, identificado únicamente como Juan, de 42 años, circulaba por la mencionada avenida y, por causas que no han sido establecidas, no alcanzó a frenar ante la presencia del vehículo de carga, por lo que terminó impactándose contra el tráiler.

De acuerdo con los primeros reportes, el tractocamión se encontraba detenido aparentemente debido a una falla mecánica o a alguna situación relacionada con el peso de la carga que transportaba, sin que se haya precisado qué tipo de mercancía llevaba.

Tras el impacto, el repartidor sufrió diversos golpes, principalmente en la cabeza y las piernas, además de otras lesiones.

Integrantes del Grupo Nacional de Emergencias y Rescate fueron los primeros en llegar al sitio y brindaron los primeros auxilios al motociclista. Posteriormente arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes continuaron con la atención prehospitalaria y realizaron su traslado al Hospital de Zona número 21 del IMSS.

Hasta el momento no se ha establecido si el motociclista no alcanzó a observar el tráiler, si algún factor relacionado con la velocidad influyó en el percance o si se trató de una distracción.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos y serán las investigaciones las que permitan establecer cómo ocurrió el accidente.