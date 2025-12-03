Repartidor muere tras chocar contra camión de Ruta 172 en Juárez

Por: Carlos Enríquez 02 Diciembre 2025, 06:41

El motociclista circulaba sin las luces encendidas cuando el conductor del camión urbano maniobró para ingresar a la calle Eros.

Un repartidor de comida murió luego de impactarse de frente contra un camión de la Ruta 172 Cometas, en un accidente registrado la noche del lunes en el municipio de Juárez. El hecho ocurrió alrededor de las 23:40 horas sobre la carretera a San Roque, en el cruce con la calle Eros, en la colonia Los Cometas. De acuerdo con la información que trascendió en el sitio, el motociclista circulaba sin las luces encendidas cuando el conductor del camión urbano maniobró para ingresar a la calle Eros. En ese momento, la motocicleta se estrelló directamente contra la parte frontal de la unidad. Personal de Protección Civil confirmó el fallecimiento del motociclista al llegar al punto. De manera extraoficial, se mencionó que el hombre podría ser Juan Francisco, de entre 40 y 45 años, quien trabajaba como repartidor. La zona fue asegurada por autoridades municipales y estatales mientras peritos realizaban las diligencias correspondientes para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos.