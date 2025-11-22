‘Reparten’ culpas apps y restaurantes por delivery carero

Con Uber Eats, DiDi y Rappi, el consumidor paga casi el doble por la comida; negocios admiten alza por sugerencia de aplicaciones y cubrir comisiones

Aunque se reparten culpas entre las plataformas de envío de comidas y los propios restaurantes, lo cierto es que ambos aprovechan para subir precios de los alimentos, a veces ¡hasta el doble!

Ante la polémica por el desorbitante incremento de precios de la comida comercializada a través de las “apps de delivery”, una de las plataformas más importantes del sector, Uber Eats, ya salió a decir que no son ellos quienes incrementan el costo del producto, sino los mismos restaurantes.

Y los restaurantes admitieron que sí lo hacen, pero dijeron que lo hacen por “sugerencia” de las plataformas, para amortiguar el excedente que están obligadas a pagarles y que es de entre el 20% y 35% por cada producto comercializado.

Además, indicó el gremio restaurantero, el costo adicional es para cubrir el costo del embalaje que implica el envío del producto.

En entrevista, luego de que este medio ha documentado ampliamente el incremento en el costo de la comida cuando se comercializa por app´s, Daniel Colunga, director general de Uber Eats México, afirmó que están levantando información para transparentar en su app el costo en tienda del producto y el que se le ofrece al cliente, pero señaló que será un proceso tardado.

“Los precios jamás los pone Uber Eats en todo lo que tiene que ver en los platillos de los restaurantes, los precios en el 100% de los casos los ponen los restaurantes; ellos determinan su producto, qué menú van a poner, qué precios van a poner, qué ofertas o descuentos van a poner”, indicó.

El directivo afirmó que el único cobro que ellos estipulan es el de envío y, en su totalidad, es entregado a los socios repartidores quienes se encargan de llevar el producto a su destino.

“Los restaurantes son los que siempre ponen el precio y la otra cosa donde nosotros sí determinamos el precio es en el costo de envío y ese se determina directamente proporcional a lo que nosotros trasladamos a nuestros socios repartidores.

“El 100% de lo que hay, en cualquier pedido, le cobramos a un usuario como costo de envío, el 100% es trasladado al socio repartidor, repartidor como ingreso”, afirmó Colunga.

También en entrevista, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), en Nuevo León, Kathia Guajardo Bosques, reconoció la aplicación de “sobrecostos” por parte de sus agremiados, pero dijo que las plataformas de delivery se los “sugieren” para lograr un “balance de gastos”.

La empresaria afirmó que las aplicaciones le cobran un porcentaje de hasta 35% del valor del pedido a los establecimientos por venta.

Con información de elhorizonte.mx