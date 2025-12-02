Reparten cobijas y chocolate caliente en Guadalupe y Monterrey

Mientras que Protección Civil del Estado acudió al hospital de zona número 21 del IMSS, rescatistas de Guadalupe llegaron al hospital Materno Infantil.

Ante las bajas temperaturas, Protección Civil del Estado, Guadalupe y Monterrey realizaron un operativo carrusel, repartiendo más de 160 litros de chocolate caliente.

Estas tres corporaciones de rescate desplegaron unidades y personal en diferentes puntos de la ciudad.

Los elementos socorristas de la capital de Nuevo León realizaron esta labor entregando cobijas y chocolate en puntos como avenida Constitución, avenida Cuauhtémoc, Plaza Garibaldi y la parroquia Santa María Goreti.

La corporación regiomontana informó que fueron 32 personas las beneficiadas durante este recorrido.

Mientras que PCNL dio a conocer que en dos operativos se entregaron 160 litros de chocolate caliente y se repartieron 300 cobijas.

Estos despliegues incluyeron vigilancia constante para cualquier emergencia de salud.