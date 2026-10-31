Reparan obra inconclusa en avenida de Santa Catarina

Tras liberar 76 metros de tubería, la cuadrilla trabaja en los 24 metros finales para reabrir 2 de 4 carriles en la avenida Cuauhtémoc.

Luego de realizar el reporte a través del reporte ciudadano de Info 7, de las obras inconclusas, ubicadas en la avenida Cuauhtémoc, en el municipio de Santa Catarina.

Personal de Agua y Drenaje arribó a la zona para continuar con los trabajos de reparación; a través de un comunicado, mencionaron que continuarán con las labores.

Realizando la renovación de la tubería, que tiene una distancia de 100 metros, se informó que hasta el momento se han cambiado 76 metros, y en esta jornada se avanzará con el tramo restante, que son 24 metros.

Este desperfecto se encontraba obstruyendo dos de los cuatro carriles en esta importante arteria, lo que ocasionaba un gran caos vial; se espera que, luego de la intervención, pueda fluir con normalidad.