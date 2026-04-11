Reparan mega bache en Paseo de los Leones tras afectaciones

El desperfecto en el pavimento ocasionó daños a múltiples vehículos, lo que generó molestia entre automovilistas que transitaban por esta importante vía

Luego de que al menos 30 automovilistas resultaran afectados, principalmente con ponchaduras en sus neumáticos, autoridades municipales realizaron la reparación de un mega bache durante la misma noche del jueves en la avenida Paseo de los Leones, en Monterrey.

La afectación se localizaba casi en el cruce con la avenida Pedro Infante, en la colonia Cumbres, donde durante las recientes lluvias se generó un daño considerable en la carpeta asfáltica, provocando complicaciones para los conductores que circulaban por la zona.

De acuerdo con reportes, el desperfecto en el pavimento ocasionó daños a múltiples vehículos, lo que generó molestia entre automovilistas que transitaban por esta importante vía al poniente de la ciudad.

Ante esta situación, cuadrillas del municipio acudieron al sitio esa misma noche del jueves para realizar trabajos de reparación, interviniendo el área afectada con el objetivo de restablecer las condiciones de la vialidad.

Tras las labores, la circulación en este punto quedó restablecida, permitiendo un tránsito más seguro para los automovilistas que circulan por el sector.