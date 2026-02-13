Reparan fuga de agua potable, pero afectan suministro a vecinos

Las labores continúan por parte de Agua y Drenaje, afectando el suministro de agua en el 4º sector de la colonia Residencial Roble

Desde la noche del miércoles, una mega fuga de agua potable se registró en calles de la colonia Residencial Roble 4º Sector, en el municipio de San Nicolás. El agua brotaba sobre la calle Guillermo de la Meza, a la altura de su cruce con Sobre las Olas, emanando en gran cantidad entre la carpeta asfáltica y un registro.

La cantidad de agua fue considerable. El vital líquido recorría como río en varias calles debido a la inclinación de las mismas, lo que generó encharcamientos importantes en distintos puntos de la vialidad.

Fue en las calles Guillermo de la Meza y Francisco Goitia donde el agua descendía a lo largo de al menos cinco cuadras hasta llegar a la avenida Jorge González Camarena.

Esto afectó el suministro en varios domicilios de la zona, donde vecinos reportaban baja presión y, en algunos casos, la falta total de agua potable, además de los encharcamientos que complicaban la circulación.

Fueron los mismos vecinos quienes dieron aviso a Agua y Drenaje de Monterrey desde la noche del miércoles, sin embargo, fue hasta cerca de las 8 de la mañana del jueves cuando una cuadrilla de la paraestatal acudió al sitio.

Los trabajadores rompieron la carpeta asfáltica luego de detener de manera momentánea la fuga para ubicar la tubería dañada, realizar el reemplazo correspondiente y posteriormente llevar a cabo el recarpeteo.

Al momento, las labores continúan, afectando el suministro de agua en el 4º sector de la colonia Residencial Roble. Se prevé que los trabajos tomen varias horas más, mientras la vialidad sobre la calle Guillermo de la Meza permanece cerrada a la altura de Sobre las Olas.

Ante ellos seis colonias contiguas en el municipio de San Nicolás tendrán suspensión del suministro de agua potable.

Col. Villa Real

Col. Residencial San Nicolás

Col. Valle Dorado

Col. Segundo Centenario

Col. Residelcial El Roble

Col. Viejo Roble

Se estima que alrededor de las 5 p.m. se normalice el servicio, de acuerdo a Agua y Drenaje de Monterrey.