Reparan daños en escuelas de NL debido a las lluvias

De acuerdo con Educación, 10 de estos planteles presentan filtraciones y cuatro tienen fallas en su sistema eléctrico y recibieron respuesta inmediata

La Secretaría de Educación desplegó cuadrillas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios para atender un total de 14 escuelas que sufrieron daños en diferentes municipios a causa de las fuertes lluvias registradas en los últimos días.

De acuerdo con la información de la dependencia, 10 de estos planteles presentan filtraciones y cuatro tienen fallas en su sistema eléctrico.

La respuesta fue inmediata para asegurar que los estudiantes y el personal puedan regresar a sus actividades con seguridad.

Los trabajos de reparación se están llevando a cabo en escuelas ubicadas en Monterrey, San Nicolás, Zuazua, Escobedo, Santa Catarina, Salinas Victoria, Montemorelos, El Carmen, Santiago, Juárez y Ciénega de Flores.

La dependencia estatal subrayó su compromiso de mantener una vigilancia continua en las escuelas, con el objetivo de prevenir y corregir los daños ocasionados por las condiciones climáticas.

Para solicitar ayuda, los directores de los planteles pueden reportar sus necesidades llamando a los teléfonos 81 2020 5460 al 64, o bien, escribiendo al correo electrónico direccion.drms@uienl.edu.mx.