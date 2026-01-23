Reparan calle con baches en Guadalupe tras denuncia en Info 7

Las autoridades municipales acudieron al lugar y realizaron los trabajos de reparación, solucionando de manera oportuna esta problemática

Luego de que vecinos de la colonia Tolteca, en el municipio de Guadalupe, denunciaran el mal estado de una vialidad ante el noticiero Info 7, con Mario Castillo y Maru Lozano, autoridades municipales atendieron la problemática y realizaron la reparación de la calle afectada.

Los hechos se registraron en la calle 7, donde habitantes y transeúntes habían manifestado su inconformidad debido a los numerosos baches que presentaba la vialidad, los cuales representaban un riesgo constante tanto para automovilistas como para peatones.

De acuerdo con los vecinos, la calle se encuentra muy cerca del Estadio BBVA, por lo que el flujo vehicular es constante, y en repetidas ocasiones automovilistas habían caído en los baches, provocando daños en neumáticos y suspensión de los vehículos.

Además, peatones señalaron que las condiciones de la vialidad dificultaban el paso, generando riesgo de caídas y accidentes, principalmente para personas adultas, mayores y niños.

Tras la difusión del reporte en el noticiero, las autoridades municipales acudieron al lugar y realizaron los trabajos de reparación, solucionando de manera oportuna una problemática que llevaba tiempo afectando a quienes transitan por la zona.

Vecinos agradecieron la atención brindada y destacaron la importancia de que este tipo de denuncias ciudadanas sean escuchadas y atendidas para mejorar la seguridad vial y peatonal en el municipio.