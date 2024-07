Repara Guadalupe mega bache en avenida Juárez

Es una pena que no atiendan con tiempo, ya que los vehículos se perjudican mucho y, pues, eso no lo toma en cuenta el municipio o no sé a quién le corresponda, pero yo creo que es necesario que pongan cartas sobre el asunto.

Porque en esta zona siempre pasa lo mismo con ese bache, está exagerado, yo creo que lo que va de este medio año ya es demasiado que no le pongan atención, dijo un automovilista que frecuenta esa zona en Guadalupe.