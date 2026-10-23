Repara Glen Villarreal drenaje y pavimento en San Nicolás

Las reparaciones en Fomerrey 34 y Roble San Nicolás incluyeron la sustitución de tubería, rehabilitación de pavimento y atención a reportes vecinales

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Las gestiones del diputado local Glen Villarreal Zambrano permitieron concluir trabajos de reparación de drenaje y pavimento en las colonias Fomerrey 34 y Roble San Nicolás, en San Nicolás de los Garza, luego de reportes ciudadanos sobre problemas de infraestructura urbana.

De acuerdo con la información proporcionada, las obras fueron supervisadas por el legislador, quien gestionó la intervención de cuadrillas de Agua y Drenaje de Monterrey para atender las afectaciones reportadas por los habitantes de ambos sectores.

Los trabajos se realizaron después de que vecinos señalaran problemas en las redes de drenaje y daños en las vialidades, situaciones que afectaban las condiciones de circulación y el funcionamiento del servicio.

Sustituyen tubería de drenaje en Fomerrey 34

En la colonia Fomerrey 34, también conocida como Valle de Santo Domingo, los habitantes de la calle Pedro Taboada habían reportado el colapso recurrente de alcantarillas, lo que ocasionó la aparición de socavones y hundimientos en el pavimento.

Para atender la problemática, el equipo técnico realizó una intervención que contempló la excavación de una zanja en el área afectada y la sustitución de la infraestructura dañada.

Entre las acciones efectuadas se encuentra la instalación de una línea de drenaje de ocho pulgadas a lo largo de un tramo de 65 metros. Además, se colocó una nueva capa de carpeta asfáltica para rehabilitar la superficie de rodamiento y permitir el tránsito vehicular en condiciones seguras.

Con estas labores, se buscó atender tanto las fallas del sistema de drenaje como los daños que habían afectado el pavimento de la calle Pedro Taboada.

Concluyen reparación en Roble San Nicolás

De manera paralela, también se reportó la conclusión de los trabajos en la calle Ojos Tapatíos, ubicada en la colonia Roble San Nicolás.

En este punto se atendió una problemática de características similares, con el objetivo de restablecer el funcionamiento del sistema de drenaje subterráneo en el sector.

La conclusión de ambas intervenciones representa la atención de dos reportes ciudadanos relacionados con infraestructura urbana en el municipio de San Nicolás de los Garza.

Habilitan WhatsApp para recibir reportes ciudadanos

Villarreal Zambrano destacó la importancia de mantener una comunicación directa con los habitantes para canalizar sus solicitudes y agilizar la atención de problemas en las colonias.

Por ello, reiteró que los vecinos de San Nicolás de los Garza pueden enviar sus reportes y solicitudes de gestión mediante WhatsApp al número 81 2581 0626.

Además de los asuntos relacionados con Agua y Drenaje, la línea permite canalizar peticiones sobre distintos servicios públicos, entre ellos:

Bacheo: reparación y tapado de baches en calles.

reparación y tapado de baches en calles. Áreas verdes: solicitudes de poda y tala de árboles.

solicitudes de poda y tala de árboles. Limpieza: deshierbe de terrenos baldíos y espacios públicos.

deshierbe de terrenos baldíos y espacios públicos. Recolección: retiro de cacharros autorizados.

Con este canal de atención, el legislador busca mantener abiertas las vías de comunicación con los ciudadanos para recibir reportes sobre servicios e infraestructura urbana y gestionar su seguimiento ante las instancias correspondientes.