Repara Agua y Drenaje fuga, pero deja zanja abierta en Brisas

Vecinos de la colonia Valle de las Brisas, deben lidiar con una zanja abierta desde hace más de un mes.

Estos trabajos están a las afueras del domicilio marcado con el numero 4110 en la calle Topolobampo, al sur de Monterrey.

El dueño de la casa mencionó que Agua y Drenaje de Monterrey, acudieron a reparar una fuga, pero una vez terminada la reparación, solo se fueron, dejando el hoyo en frente de la cochera.

“Sí, la verdad es que desde los últimos días del año y los primeros de este año fue que estuvieron trabajando aquí, y vaya se agradece que vengan a arreglar la problemática, pero no es posible que nos dejen con otra, o sea no se vale que dejen a medias los trabajos, porque pues realmente pues mejor no vengan”, señaló Jorge Castro, vecino afectado.

Esta zanja cuenta con 60 centímetros, que además de ser un estorbo para el acceso al domicilio, también es un peligro para los colonos que por ahí transitan

“Es muy incómodo para nosotros el acceso a la vivienda y para los vecinos, pues el transitar por la misma calle, el problema de la banqueta que está expuesto y cualquier otra persona, alguien se puede accidentar ahí”, añadió.

Esperan que alguna cuadrilla pueda acudir a terminar el trabajo, ya que este problema afecta su día a día.

