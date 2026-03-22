Reorden de paradas de camión en Cuauhtémoc causa confusión

Movilidad de Nuevo León reestructuró paradas sobre esta avenida; aquí te explicamos dónde subir y bajar tras los cambios para ubicar tu ruta sin contratiempos.

Este sábado inició la reestructuración de paradas de transporte público sobre la avenida Cuauhtémoc, lo que ha generado confusión entre usuarios que no saben con certeza dónde abordar sus rutas.

¿Qué reportan los usuarios tras los cambios?

Desde temprana hora, pasajeros señalaron estar desorientados, incluso algunos descendieron en puntos distintos a los que tenían contemplados debido a los cambios implementados por el Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León.

“Yo lo veo bien, ya ubiqué dónde agarrar mi camión”.

Mientras que otros reconocieron las dificultades iniciales.

“Sí está bien, pero ahora ando bien norteada, no sé dónde agarrar mi camión”.

¿Por qué se reorganizaron las paradas?

Las nuevas paradas fueron distribuidas de forma alternada con el objetivo de agilizar el tráfico y evitar la aglomeración de personas en un solo punto.

“Antes se me facilitaba agarrar el camión aquí porque me bajo del metro, pero si es por el bien de la comunidad está bien”.

¿Cómo funcionan los nuevos puntos de ascenso?

Como parte de la implementación, se instalaron señalamientos en los 21 puntos reestructurados, donde se indica qué rutas realizan ascenso en cada parada.

Además, personal de movilidad mantiene un amplio despliegue en la avenida para orientar a los usuarios durante el periodo de adaptación.

¿Cuáles son las nuevas paradas sobre Cuauhtémoc?

5 de Mayo: rutas 155, 209 y 225

rutas 155, 209 y 225 15 de Mayo: rutas 19, 66, 107 y 601

rutas 19, 66, 107 y 601 Washington: rutas 93, 95, 114, 117, 223 y 311

rutas 93, 95, 114, 117, 223 y 311 Aramberri: rutas 26, 113, 128, 214, 234, 17, 50, 227 y 232

rutas 26, 113, 128, 214, 234, 17, 50, 227 y 232 A. Espinosa: rutas 68, 115, 209, 311 y 601

rutas 68, 115, 209, 311 y 601 S. Tapia: rutas 107, 220, 301 y 308

rutas 107, 220, 301 y 308 J. Treviño: rutas 19, 85, 188, 209, 234, 113, 222 y 227

Autoridades exhortaron a la ciudadanía a consultar los canales oficiales del Instituto de Movilidad para conocer la ubicación exacta de las nuevas paradas y facilitar sus traslados.