Renuncia Jovita Morín a la Contraloría de Monterrey

Morín era parte del gabinete del alcalde priista, Adrián de la Garza, desde que inició el actual trienio, en septiembre del 2024

Este jueves, la panista, Jovita Morín Flores, renunció a la Secretaría de la Contraloría de Monterrey con la finalidad de dedicarse a actividades políticas tendientes a las elecciones del siguiente año.

Morín era parte del gabinete del alcalde priista, Adrián de la Garza, desde que inició el actual trienio, en septiembre del 2024.

Tania Hernández González será propuesta al Cabildo regio como sustituta de Morín en el cargo.

A la ahora exfuncionaria municipal se le involucró en el caso de Next Energy, ya que se le señaló como socia de Eugenio Máiz, dueño de esa empresa, y quien ahora está preso en el penal de Aguascalientes acusado de fraude al no cumplir un contrato millonario como el que también firmó en Monterrey.

Desde que el caso salió a la luz pública, trascendió que Flores dejaría la Contraloría municipal, pero eso apenas ocurrió hoy.

Sin embargo, en una carta publicada hoy, Morín Flores dice que se enfocará en “luchar por la democracia”.

“El día de hoy he tomado la decisión de cerrar mi etapa como contralor de Monterrey para sumarme a nuevos retos personales y profesionales rumbo al proceso electoral más competitivo de la historia: las elecciones del año 2027. “Hoy más que nunca está en juego un principio constitucional fundamental: la democracia; por lo cual, desde nuestra trinchera, debemos hacer lo necesario para establecer una democracia real en nuestro país”, indicó en la carta.

La funcionaria enlistó una serie de acciones que llevó a cabo en el cargo que ocupaba y no dijo a partir de cuándo deja la dependencia.