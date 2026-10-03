Renuncia Brenda Velázquez a bancada de Morena

El movimiento fue oficializado este viernes mediante un escrito ingresado ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado

La bancada de Morena en el Congreso de Nuevo León perdió este viernes a otra de sus integrantes, luego de que la diputada local Brenda Velázquez formalizara su salida del grupo legislativo guinda para incorporarse a Movimiento Ciudadano.

Con esto, MC se convierte en primera fuerza política, pues en menos de dos días pasó de nueve a 11 diputados ya que el suplente del también ahora exmorenista, Mario Soto, se sumó a ellos, y tanto PRI como PAN tienen 10 diputados.

Morena se queda con seis diputados, pues aparte de Velázquez y de Del Bosque, el suplente de Jesús Elizondo, también ya había renunciado y se había hecho independiente.

Brenda Velázquez solicita su incorporación a Movimiento Ciudadano

El movimiento fue oficializado este viernes mediante un escrito ingresado ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, en el que Velázquez solicita formalmente su cambio de grupo legislativo y reconoce a la diputada Sandra Pámanes como coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano.

“Es mi voluntad incorporarme al Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano; reconozco y suscribo la designación de la diputada Sandra Elizanbeth Pámanes Ortiz como coordinadora”, indica el escrito.

Fuentes indicaron que Velázquez se perfila como la virtual candidata de MC a la alcaldía de Escobedo.

La nueva adhesión ocurre apenas un día después de que el diputado Francisco del Bosque también anunciara su incorporación a la bancada naranja.

Francisco del Bosque también dejó la bancada de Morena

Del Bosque había llegado al Congreso como suplente del morenista Mario Soto, quien solicitó licencia a su curul y posteriormente abandonó las filas de Morena para incorporarse a Movimiento Ciudadano.

El Congreso registró formalmente la salida de Del Bosque del grupo legislativo de Morena y su incorporación a la bancada de diputados independientes; posteriormente, el legislador concretó su integración a MC.

El movimiento de Velázquez termina por darle a Movimiento Ciudadano un crecimiento acelerado dentro de la LXXVII Legislatura, pues en cuestión de días pasó de nueve integrantes a 11, mientras Morena se queda con seis diputados pues, aparte de la salida de la legisladora, también tiene una particularidad: Velázquez llegó al Congreso por el Distrito 25, correspondiente a General Escobedo, y hasta antes de este viernes aparecía oficialmente registrada como integrante de Morena.

Adhesiones modifican el equilibrio de fuerzas en el Congreso

El reacomodo se da además después de que Mario Soto, quien fuera coordinador de la bancada morenista, confirmó el miércoles su salida de Morena tras 11 años de militancia y anunció su incorporación a Movimiento Ciudadano.

Así, en apenas unos días, el grupo legislativo naranja sumó primero a Soto —aunque actualmente se encuentra con licencia—, después a su suplente Del Bosque y ahora a Velázquez, modificando de manera significativa el equilibrio de fuerzas al interior del Congreso.

Con Sandra Pámanes al frente de la bancada, MC enfrentará el último año de la LXXVII Legislatura con una composición distinta a la que tenía al inicio del periodo y con una mayor capacidad para negociar los asuntos que lleguen al Pleno.

El movimiento de Velázquez deberá ser formalmente procesado por los órganos legislativos correspondientes, pero su escrito ante la Oficialía de Partes deja asentada su decisión de abandonar la bancada de Morena y sumarse al grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.