Renuncia a Morena otra diputada local y se integra a MC

La incorporación de Berenice Martínez dejó a Morena con 6 integrantes y posicionó al partido naranja por encima de PAN y PRI en el Congreso.

La diputada local, Berenice Martínez Díaz, dejó este viernes la bancada de Morena para sumarse a la de Movimiento Ciudadano (MC).

La también hija de la senadora por Nuevo León de Morena, Judith Díaz, se convirtió en la legisladora número 12 de la bancada emecista, según dio a conocer ese grupo legislativo en un comunicado y lo cual fue refrendado en redes sociales por la coordinadora Sandra Pámanes.

Apenas el pasado viernes 2 de octubre, la también diputada local de Morena, Brenda Velázquez, había renunciado a ese partido para integrarse a la bancada de MC.

Días antes, había hecho lo mismo tanto el excoordinador morenista, Mario Soto, como su suplente, Francisco del Bosque, quien está en funciones.

Con este nuevo movimiento, MC se convierte en la bancada mayoritaria al sumar 12 diputados, mientras el PAN se queda con 11 y el PRI también con 11; Morena se queda con seis de los nueve que tenía.

“¡Bienvenida a la bancada naranja Nuevo León, Bere Martínez! Bere representa esa política que se hace tocando puertas y acompañando a los vecinos y vecinas de Guadalupe en lo que más les importa, y que lleva esas mismas causas a defenderlas en el Congreso.

Esa forma de trabajar es la que queremos en la bancada; seguimos creciendo”, posteó la coordinadora emecista Sandra Pámanes acompañada de una foto en la que aparecen ambas.

En el comunicado, MC sostuvo que Martínez llega a trabajar en favor de los ciudadanos de Nuevo León.