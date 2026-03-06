Renueva Salud mesa directiva de RENUPS 2026-2028

Marroquín Escamilla destacó la labor que realizan las universidades en la formación de talento y en la promoción de entornos que favorecen la salud

La Secretaría de Salud de Nuevo León llevó a cabo la renovación de la Mesa Directiva de la Red Neoleonesa de Universidades Promotoras de la Salud (RENUPS) para el periodo 2026-2028, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre instituciones educativas y autoridades en la promoción del bienestar y la prevención.

Durante el acto, la Secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín Escamilla, tomó protesta a los integrantes de la nueva mesa directiva, que será encabezada nuevamente por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), institución que asume la presidencia por segunda ocasión.

UANL repite en la presidencia de la red universitaria

La presidencia de la RENUPS estará a cargo del rector de la UANL, Santos Guzmán López, quien encabezará los trabajos de coordinación entre universidades para impulsar acciones enfocadas en la promoción de la salud y el desarrollo de entornos saludables dentro de las comunidades educativas.

Entre los integrantes de la mesa también se encuentra el rector de la Universidad de Montemorelos, Ismael Castillo Osuna, así como el rector de la Universidad de Monterrey (UDEM), Mario Páez, quien fue representado en el evento por Karina Astorga.

Reconocen trabajo colaborativo entre universidades

Durante su intervención, Marroquín Escamilla destacó la labor que realizan las universidades en la formación de talento y en la promoción de entornos que favorecen la salud y el bienestar.

“¿Por qué Nuevo León se distingue? Porque tiene grandes universidades que fomentan, que promueven y que forman talento que se distingue no solo en México, pero también en el mundo, pero no solo lo forman con calidad, de alto nivel con ingenierías, licenciaturas, doctorados, sino que además tienen esto que hoy tenemos aquí, ese espíritu de trabajo en equipo que es algo de lo más complicado que sucede en todas las organizaciones.



“El trabajar en equipo entre la UANL el Tecnológico, la UDEM, la Universidad de Montemorelos y las demás universidades que se suman, tenemos cada vez más y más impulsores de la comunicación y de la coordinación de este trabajo colaborativo. Yo quiero reconocer este trabajo”.

Presentan campaña ambiental ante universidades

Durante el evento también participó el Secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, quien presentó la campaña “Por el aire”, una estrategia impulsada por el Gobierno del Estado para informar a la población sobre los factores que influyen en la calidad del aire.

El funcionario explicó que la campaña busca aclarar que no todos los días grises corresponden a contaminación, ya que pueden existir otros fenómenos atmosféricos que afectan la visibilidad.

Buscan informar a estudiantes sobre calidad del aire

Como parte de la estrategia, personal de la Secretaría de Medio Ambiente visita universidades, escuelas primarias y secundarias, además de espacios comunitarios y centros de salud, para brindar información sobre el aire y su impacto en la salud.

“En esta campaña que estamos impulsando desde la Secretaría de Medio Ambiente, estamos visitando las universidades, estamos visitando, las escuelas, las primarias, las secundarias, a través de los Centros de Salud, para que la gente pueda entender qué es el aire y qué implicaciones tiene, no solamente en Nuevo León, sino en México y el mundo”.