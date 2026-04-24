Renueva Monterrey Centro DIF y Unidad de Rehabilitación

En un esfuerzo por fortalecer el tejido social y dignificar la atención ciudadana, el Gobierno de Monterrey, a través del sistema DIF municipal, encabezó hoy la entrega de las obras de remodelación del Centro de Bienestar Familiar (CBF) y la Unidad Básica de Rehabilitación en la colonia Fomerrey 45, al sur de la ciudad.
El evento fue presidido por el alcalde Adrián de la Garza y su esposa, Gaby Oyervides, presidenta del DIF Monterrey, como parte del programa estratégico “Espacios DIFerentes”.
Un espacio digno para la comunidad
Con una inversión de 2.1 millones de pesos, las autoridades buscan transformar estos puntos de encuentro en áreas seguras, funcionales y de alta calidad para los vecinos. Durante el recorrido por las instalaciones, el munícipe destacó que contar con infraestructura adecuada es fundamental para la convivencia y la paz social.
“Parte de nuestro trabajo y de nuestro plan era tener lugares dignos donde quisieran venir. Esto pone la pauta para que se pueda hacer más comunidad y eso también sirve mucho para la paz, la tranquilidad y la seguridad”, afirmó de la Garza.