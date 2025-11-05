Renueva Monterrey Banderas Nacionales a 50 escuelas públicas

El alcalde Adrián de la Garza encabezó la ceremonia donde también distinguió a los directivos de las instituciones educativas.

El Gobierno de Monterrey dotó este lunes de Banderas Mexicanas nuevas a 50 escuelas públicas de la ciudad.

El presidente municipal, Adrián de la Garza explicó que la reposición del lábaro patrio es para contribuir a las acciones que favorezcan los valores cívicos del alumnado.

Estas 50 escuelas ya contaban con su respectiva bandera, solo que ya se encuentran en mal estado, por lo que se tramitó su renovación.

Para el alcalde, este tipo de eventos fortalecen la relación entre el municipio y la comunidad educativa.

En la ceremonia, también se otorgaron a los directivos de las instituciones presentes un distintivo con el Escudo de Armas de la ciudad, que solo el alcalde entrega a las personas por su labor en favor de la comunidad.

Como se sabe, en 1821 Agustín de Iturbide creó la bandera tricolor verde, de la esperanza; blanco, de la unidad; rojo, sangre de quienes han dado la vida por la patria, para conmemorar la Independencia Nacional.