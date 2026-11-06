Renueva Guadalupe espacios y oportunidades educativas

El municipio rehabilitó las oficinas del sector e impulsó el convenio de 'Escuela Para Todos' para que habitantes concluyan sus estudios.

Con el objetivo de mejorar la atención a la ciudadanía y fortalecer los servicios educativos, el Gobierno de Guadalupe rehabilitó las instalaciones de la Secretaría de Educación municipal, dotándolas de espacios más funcionales para el personal y los usuarios.

Durante un recorrido por las oficinas, ubicadas sobre la calle 5 de Mayo, el alcalde Héctor García destacó la importancia de mantener una colaboración cercana con el magisterio y respaldar el trabajo de quienes contribuyen a la formación académica de las nuevas generaciones.

Convenio para el programa "Escuela Para Todos"

En el marco de esta actividad, el edil, acompañado por el secretario de Educación de Nuevo León, Juan Paura, formalizó un convenio de colaboración para impulsar el programa "Escuela Para Todos", mediante el cual jóvenes y adultos que no han concluido sus estudios tienen la oportunidad de retomar su preparación y terminar la educación básica.

Héctor García subrayó que concluir los estudios representa no solamente una oportunidad de desarrollo profesional, sino también una satisfacción personal y familiar para quienes, por distintas circunstancias, tuvieron que abandonar las aulas.

"Hoy nos enfrentamos al reto de que puedes ser un profesional en lo que haces, pero emocionalmente te hace falta ese documento que te dé valor personal, para sentirte satisfecho y decirle a tu familia: terminé mi secundaria, terminé mi preparatoria. Solamente cada persona sabe por qué dejó inconclusos sus estudios", expresó.

Impacto y alcance del proyecto educativo

Con la modernización de las instalaciones y el impulso a este esquema educativo, el Gobierno de Guadalupe busca mejorar la calidad de los servicios que ofrece y ampliar las oportunidades para que más habitantes puedan continuar su formación académica y concluir sus estudios.