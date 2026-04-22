Renueva FAECO sociedad de alumnos para periodo 2025-2026

El acto protocolario fue encabezado por el rector de la UANL, Santos Guzmán López, quien refrendó el respaldo institucional a la nueva dirigencia

La Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León renovó su sociedad de alumnos con la toma de protesta de Iván Alejandro Canales del Toro como presidente y Julissa Valeria Téllez Hernández como consejera alumna para el periodo 2025-2026.

Ambos estudiantes representarán al alumnado de la FAECO ante los órganos directivos de la Universidad, con el objetivo de fortalecer la participación estudiantil y servir como enlace entre la comunidad universitaria y las autoridades académicas.

El acto protocolario fue encabezado por el rector de la UANL, Santos Guzmán López, quien refrendó el respaldo institucional a la nueva dirigencia y destacó la importancia de la sociedad de alumnos como un espacio de representación, organización y formación para los estudiantes.

Durante la ceremonia también se reconoció el trabajo de la dirigencia saliente, cuyos integrantes continuarán colaborando con la Universidad a través de la Fraternidad Universitaria.

Autoridades universitarias, docentes y alumnos acudieron al evento, reiterando el compromiso de la institución con la participación organizada del estudiantado y el fortalecimiento de la vida académica y social dentro de la Facultad de Economía.