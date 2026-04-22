Renueva FAECO sociedad de alumnos para periodo 2025-2026

La Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León renovó su sociedad de alumnos con la toma de protesta de Iván Alejandro Canales del Toro como presidente y Julissa Valeria Téllez Hernández como consejera alumna para el periodo 2025-2026.
Ambos estudiantes representarán al alumnado de la FAECO ante los órganos directivos de la Universidad, con el objetivo de fortalecer la participación estudiantil y servir como enlace entre la comunidad universitaria y las autoridades académicas.
El acto protocolario fue encabezado por el rector de la UANL, Santos Guzmán López, quien refrendó el respaldo institucional a la nueva dirigencia y destacó la importancia de la sociedad de alumnos como un espacio de representación, organización y formación para los estudiantes.
Durante la ceremonia también se reconoció el trabajo de la dirigencia saliente, cuyos integrantes continuarán colaborando con la Universidad a través de la Fraternidad Universitaria.
Autoridades universitarias, docentes y alumnos acudieron al evento, reiterando el compromiso de la institución con la participación organizada del estudiantado y el fortalecimiento de la vida académica y social dentro de la Facultad de Economía.