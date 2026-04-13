Renueva AyD 900 metros de tubería en zona metropolitana

La paraestatal suma, al cierre de la segunda semana de abril, 5,443 metros de red sanitaria renovada y 819 líneas domiciliarias sustituidas

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey renovó este domingo, 900 metros de tubería perteneciente al drenaje sanitario en al menos tres municipios del área metropolitana.

Tras identificar los puntos en que los ductos conducen las aguas residuales, cuadrillas de la paraestatal se enfocaron en reemplazar aquellas que se encuentran en municipios como Monterrey, Juárez y Apodaca.

En tan solo la última semana, Agua y Drenaje sustituyó la tubería en las siguientes colonias:

Colonia Buenos Aires: 70 metros lineales (Monterrey)

Colonia Fomerrey 112: 100 metros (Monterrey)

Colonia Garza Nieto: 10 metros (Monterrey)

Centro de Monterrey: 105 metros (Monterrey)

Colonia Niño Artillero: 55 metros (Monterrey)

Colonia Garza y Garza: 400 metros (Monterrey)

Colonia Portal de Juárez: 80 metros (Juárez)

Colonia Centro: 98 metros (Apodaca)

Con esto, el organismo suma al cierre de la segunda semana de abril, 5,443 metros de red sanitaria renovada, 819 líneas domiciliarias sustituidas y 246 mil 497 metros de tubería lavada.