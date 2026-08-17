Rendirá Lorena de la Garza su segundo informe el 26 de agosto

El evento reunirá a ciudadanos y organizaciones para revisar resultados en temas de movilidad, seguridad y servicios públicos.

La diputada local, Lorena de la Garza, alista su Segundo Informe de Actividades Legislativas, que se llevará a cabo el próximo 26 de agosto, donde presentará los principales resultados de su trabajo en el Congreso de Nuevo León.

La legisladora explicó que el encuentro contará con la participación de ciudadanos, vecinos, organizaciones y representantes de distintos sectores que durante los últimos meses han acompañado las causas y propuestas impulsadas desde el Congreso.

De la Garza señaló que durante el informe expondrá los avances alcanzados en temas como movilidad, seguridad, servicios públicos, presupuesto, medio ambiente y calidad de vida, muchos de ellos derivados del diálogo directo con habitantes de Monterrey.

“Gran parte de lo que hemos llevado al Congreso surge de escuchar a la gente y entender los problemas que enfrenta todos los días. Este informe también es una forma de agradecer a quienes han participado y han hecho equipo con nosotros”, expresó la diputada.

Entre los temas que abordará destacan las reformas para agilizar la atención de accidentes menores, fortalecer la búsqueda de personas y mejorar la infraestructura pluvial, además de acciones para proteger los recursos destinados a Monterrey.

También presentará avances y propuestas relacionadas con el transporte, la contaminación y los servicios públicos, problemáticas que, señaló, impactan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos.

La diputada destacó que el informe será también un ejercicio de rendición de cuentas y un espacio para reconocer la participación ciudadana en la construcción de las iniciativas impulsadas desde el Congreso.

“Seguimos convencidos de que las mejores propuestas nacen cuando gobierno, Congreso y ciudadanos trabajan juntos. Monterrey es nuestra casa y tenemos que cuidarla entre todos”, concluyó.

De la Garza afirmó que, además de revisar los resultados obtenidos durante el último año, el encuentro permitirá establecer los siguientes retos de una agenda legislativa construida de la mano de los ciudadanos.