Remozan puente de Rogelio Cantú con operativo en San Jerónimo

El municipio intervino durante la madrugada el puente de Rogelio Cantú y Anillo Periférico con labores de limpieza, pintura, deshierbe y mantenimiento vial

Durante la madrugada se ejecutó un operativo integral de mantenimiento urbano en el puente del bulevar Rogelio Cantú y Anillo Periférico, en la colonia San Jerónimo, con el fin de intervenir la infraestructura vial sin entorpecer el tráfico diurno, informó el municipio de Monterrey.

Las labores fueron supervisadas por el secretario de Administración, Marcelo Segovia, y el secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas, quienes se sumaron a las cuadrillas municipales en las tareas de deshierbe, pintura de muros y cordones, así como en el retiro manual de azolve en los desagües del camellón central.

“Mientras Monterrey duerme, el municipio sigue trabajando. Es una instrucción de nuestro alcalde Adrián de la Garza: estar en la calle y seguir mejorando la ciudad para nuestra gente”, enfatizó Segovia durante el despliegue.

Durante el operativo se retiró de cuatro metros cúbicos de desechos y deshierbe en 4,000 metros cuadrados.

También en el desazolve de ventanas de drenaje y del camellón central se usó una barredora mecánica con aspersión de agua.

Se realizó aplicación de pintura en estructuras del bajo puente y siembra de lirios, magueyes y margaritas.

“Hay mucho trabajo que sucede mientras la gente duerme. Aquí están nuestros equipos, en la calle y a la hora que haga falta”, expresó Segovia

Con este tipo de intervenciones en horarios de baja afluencia vehicular, la administración municipal señaló que busca mantener la conservación de los espacios públicos y optimizar la vialidad en las zonas de mayor tránsito de la ciudad.